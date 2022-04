Vernazza – Auto bloccate dalle neve e alberi crollati sotto il peso dei fiocchi bianchi caduti. Decine gli interventi dei vigili del Fuoco del comando provinciale di La Spezia nella giornata di ieri per le nevicate che hanno interessato la zona delle Cinque Terre.

I pompieri, in particolare hanno dato supporto all’edizione della SciaccheTrail e disposti lungo il percorso della gara hanno fornito assistenza agli atleti e soccorso una partecipante che si era infortunata ad una caviglia, accompagnandola a Monterosso in auto.

Con il complicarsi delle condizioni meteo hanno prestato aiuto a diversi automezzi finiti fuori strada ed hanno provveduto a rendere nuovamente agibili le strade rimuovendo gli alberi caduti sotto il peso della neve.