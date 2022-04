Genova – Tornano gli incontri gratuiti sulla Natura organizzati dagli Amici dell’Acquario nell’auditorium della struttura turistica del Porto Antico e prende il via il nuovo ciclo di Mercoledì Scienza con “Viaggi, cammini, esplorazioni e ricerca” che, incontro dopo incontro, accompagnerà gli appassionati di scienza e natura sino a all’8 giugno, Giornata Mondiale dell’Oceano.

Il primo appuntamento, questo pomeriggio, mercoledì 6 aprile alle ore 17, è dedicato a “Moasi-OA-Tunya. Il fiume Zambesi sopra e sotto le Cascate Vittoria” e avrà come relatore Leandro Stanzani, fotografo naturalista.

Lo Zambesi bagna nel suo percorso parchi naturali spettacolari e il pubblico ne potrà seguire il viaggio dalle incontaminate pianure di “Liuwa Plain” in Zambia fino alle suggestive piscine di “Mana Pools” in Zimbabwe.

L’incontro sarà introdotto da Beppe Costa, Presidente ed Amministratore delegato di Costa Edutainment.

La settimana successiva, è previsto un evento speciale: lunedì 11 (anziché nel consueto mercoledì) il musicista Beppe Gambetta parlerà di ‘’Dichiarazioni d’amore’’. La serata sarà presentata dall’autore e da un giornalista che intercaleranno brani musicali ad aneddoti scritti della vita di Gambetta, anche attraverso la sua passione culinaria.

Giorgio Bavestrello, Dipartimento di Scienze della Terra dell’Ambiente e della Vita dell’Università di Genova, ci condurrà in un viaggio naturalistico intorno al mondo, dall’arcipelago di Bunaken (Nord Sulawesi, Indonesia), alle scogliere coralline dell’Oceano Pacifico ai fondi del Mar del Giappone fino alle gelide acque Antartiche della Patagonia cilena.

Con il naturalista Aldo Bafico approfondiremo i Reef tropicali ed alcuni adattamenti delle creature marine per poter vivere nel mondo multicolore, ma pericoloso, della calde acque tropicali dove la strategia per la sopravvivenza può variare enormemente da specie a specie.

Federico Betti, biologo dell’Università di Genova, ci accompagnerà alla ricerca di pesci straordinari nella bella e lontana Australia.

Non mancherà un incontro sui viaggi della fede, come a Lourdes e Santiago de Compostela, e saranno alcuni giovani impegnati ad illustrarci queste esperienze.

Il fisico e divulgatore Giorgio Temporelli ci racconterà di un bel viaggio da Genova Prà a Mosca e infine la ricercatrice e biologa, Monica Montefalcone, con le sue belle immagini ci porterà alle Maldive dove ci parlerà di scogliere coralline e delle ricerche compiute con la crociera scientifica organizzata dall’Università di Genova.

Il 1° giugno sarà il giornalista Massimo Minella, presentando il suo libro “Maciste vs Cimaste”, a raccontarci la storia di due “camalli” del porto, uno di Genova e l’altro della Spezia, diventati nella vita due attori del cinema muto. Li uniscono il lavoro e la fatica, li separano la carriera e l’epilogo. Due destini diametralmente opposti.

L’8 giugno, in occasione dell’Ocean Day, il ciclo d’incontri si concluderà con Giancarlo Albertelli, dell’Università di Genova e già direttore del Museo Nazionale dell’Antartide.

L’incontro è dedicato al Chile, una lingua di terra stretta tra l’Oceano Pacifico e le Ande. Con circa 6000 km di coste si estende dalla zona desertica del nord sino ai fiordi ed alle insenature della Patagonia. Rivendica la proprietà di uno spicchio di Antartide. La natura e la bellezza dei paesaggi sono da stimolo allo spirito di avventura e ricerca.

Per informazioni: tel. 010/2345.279-323, amici@costaedutainment.it; www.amiciacquario.ge.it