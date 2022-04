Passaggi nuvolosi sulla Liguria per il passaggio di quello che resta di un fronte perturbato che transita sul centro Italia ma non dovrebbero essere accompagnati da precipitazioni.

Queste le previsioni meteo di Limet Liguria per le prossime ore:

Mercoledì 6 aprile 2022

Nubi alte e sterili sporcheranno i cieli della Liguria. Aumento delle nubi basse dal pomeriggio sul centro levante ma sempre senza fenomeni. Ampie aperture dalla serata ad iniziare da ponente.

Venti moderati da nord est lungo la costa imperiese, al mattino. Rotazione da sud ovunque in giornata

Mare poco mosso, mosso dal pomeriggio per onda da sud est

Temperature stazionarie

Costa: min 6/10°C, max 14/16°C

Interno: min -4/+5°C, max +11/14°C

Giovedì 7 aprile 2022

Nuvolosità irregolare su gran parte della regione ma con cieli più chiusi sul centro levante, dove non si esclude qualche sporadico piovasco. Spazi soleggiati, a tratti ampi e persistenti, su imperiese e savonese occidentale.

Venti di tempesta di libeccio/ponente al largo, a rotazione ciclonica sottocosta

Mare agitato per onda da sud ovest, condizioni meteo marine proibitive

Temperature in aumento le minime, stazionarie le massime

Venerdì 8 aprile 2022

Ancora condizioni di spiccata variabilità con nubi più compatte sul centro levante. Probabili piovaschi in serata a levante.

Venti moderati da sud ovest, forti al largo.

Mare agitato