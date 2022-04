Genova – Cemento che si frantuma e armatura in metallo che sporge in modo sinistro dalla struttura. Si moltiplicano le segnalazioni preoccupate di automobilisti in transito sulla rampa che collega via Tea Benedetti al ponte di Cornigliano e quelli che transitano sotto, in direzione di via della Superba. I segnalatori parlano di cemento armato “lesionato” e di ferri dell’armatura che spuntano in modo molto evidente dalla struttura.

Le segnalazioni allarmate si moltiplicano sui social e se c’è chi risponde che molto probabilmente sono stati eseguiti lavori che devono essere ultimati, c’è chi chiede rassicurazioni sulla sicurezza della struttura su cui transitano ogni giorno migliaia di auto.