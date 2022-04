Ventimiglia – Non ce l’ha fatta Christian Gallo, 41 anni, l’uomo che nel pomeriggio di ieri è rimasto coinvolto in un grave incidente stradale mentre era in sella al suo scooter sulla statale Aurelia all’altezza del ristorante Baia Benjamin.

Il mezzo a due ruote su cui viaggiava il centauro si è scontrato per cause ancora in via di accertamento con una vettura che procedeva nel senso contrario e l’uomo è stato sbalzato dalla sella riportando gravissime ferite.

Sul posto è accorsa l’ambulanza del 118 e le forze dell’ordine e l’uomo è stato poi trasferito in elicottero all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure dove però è deceduto nonostante le cure dei medici.

In corso