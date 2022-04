Ben 569 nuovi contagi da coronavirus in Liguria scoperti con 2.735 tamponi antigenici e 489 tamponi molecolari eseguiti nelle ultime 24 ore.

Consueto calo di tamponi eseguiti nel fine settimana e consueto calo dei casi di positività scoperti anche se la percentuale delle infezioni scoperte resta alta, un positivo ogni 5,6 tamponi eseguiti.

Fortunatamente non si registrano vittime ma c’è un leggero aumento dei nuovi ricoveri e torna a salire, ed è il dato più preoccupante, il numero dei pazienti ricoverati in gravi e gravissime condizioni nei reparti di Terapia Intensiva (11).

Le nuove guarigioni sono 643 e salgono complessivamente a quota 377.230.

Questo il dettaglio dei nuovi casi di contagio suddivisi per provincia:

IMPERIA (Asl 1): 42

SAVONA (Asl 2): 94

GENOVA Asl 3: 297

Chiavari e Tigullio Asl 4: 29

LA SPEZIA (Asl 5): 107

Dati ufficiali del bollettino della Regione Liguria diffuso l’ 11 aprile 2022

TAMPONI PROCESSATI CON TEST MOLECOLARE 2388965 489 TAMPONI PROCESSATI CON TEST ANTIGENICO RAPIDO (a far data dal 14/01/2021) 2806363 2735 TOTALE CASI POSITIVI (compresi GUARITI e deceduti) 399732 569 TOTALE CASI POSITIVI (esclusi GUARITI e deceduti) 17278 -74

CASI PER PROVINCIA DI RESIDENZA SAVONA 2362 LA SPEZIA 2788 IMPERIA 1900 GENOVA 9320 Residenti fuori Regione/Estero 365 altro/in fase di verifica 543 TOTALE 17278

Media intensità+Terapia Intensiva Di cui in Terapia Intensiva* Differenza da giorno precedente Ospedalizzati 281 11 5 ASL1 42 4 5 ASL2 45 0 0 San Martino 48 3 4 Ospedale Evangelico 0 0 0 Ospedale Galliera 66 0 2 Ospedale Gaslini 7 1 0 ASL3 globale 25 0 -1 ASL 3 Villa Scassi 25 0 -1 ASL 3 Gallino 0 0 0 ASL3 Micone 0 0 0 ASL3 Colletta 0 0 0 ASL4 globale 16 1 -4 ASL4 Sestri Levante 11 0 -4 ASL4 Lavagna 5 1 0 ASL4 Rapallo 0 0 0 ASL5 globale 32 2 -1 ASL5 Sarzana 28 0 -1 ASL5 Spezia 4 2 0

* La specifica dello stato vaccinale dei ricoverati in terapia intensiva, NON è un dato previsto nei flussi del Ministero della Salute. Con la fine dello stato di emergenza, le aziende del SSR inviano ad ALISA solo i dati previsti nei flussi Ministeriali.