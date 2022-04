La Spezia – Ha rubato merce per un totale di 170 euro il 24enne denunciato dagli agenti della Polizia di Stato della Spezia.

E’ accaduto ieri all’interno del centro commerciale “Le Terrazze”.

Poco prima delle 20.00 la Centrale Operativa della Questura aveva ricevuto la segnalazione di furto in un negozio e sul posto è stata inviata una pattuglia.

Qui è stato fermato un 24enne, pluripregiudicato e irregolare sul territorio nazionale, che aveva oltrepassato le casse di un negozio all’interno del centro commerciale, nascondendo in uno zaino tre giubbotti e due paia di pantaloni a cui aveva rimosso le placche antitaccheggio, per un ammontare complessivo di 170 euro.

Portato in Questura per gli accertamenti del caso, è stato indagato in stato di libertà per furto aggravato.

Avendo in corso una istanza per il rilascio del permesso di soggiorno con richiesto dello status di “protezione internazionale”, il 24enne è stato invitato a presentarsi oggi nei locali dell’ufficio immigrazione.