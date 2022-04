05 Calice al Cornoviglio – “La riapertura del ponte Canal Grosso, tra le frazioni di Villagrossa e Debeduse nel comune di Calice al Cornoviglio, è fondamentale per la viabilità del territorio. Il tratto della SP8 in corrispondenza del ponte è chiuso da giugno 2020, con gravi disagi per i residenti delle frazioni circostanti, che sono costretti a percorrere diversi km di viabilità alternativa per recarsi presso servizi essenziali come uffici postali, banche e farmacie. Per non menzionare i potenziali rischi anche per l’efficacia dei soccorsi in casi di urgenza.

Abbiamo quindi presentato in Consiglio regionale, come gruppo della Lega, un’interrogazione illustrata dal capogruppo Mai, che ringrazio, per fare chiarezza su una vicenda che sta a cuore a tanti abitanti di Calice”.

Lo afferma il presidente del Consiglio regionale Gianmarco Medusei, che aggiunge: “La Regione, tramite l’assessore Giampedrone, si era detta disponibile a finanziare e terminare l’intervento di messa in sicurezza entro marzo 2023, dopo un sopralluogo che avevamo fatto a dicembre 2021. A gennaio il Comune di Calice ha approvato il progetto di fattibilità tecnico-economica per la messa in sicurezza del tratto stradale, dal costo di circa 1 milione di euro. Auspico che abbiano un buon esito anche le interlocuzioni in corso con la Provincia, che potrebbe farsi carico del costo dell’intervento. Per una messa in sicurezza completa sarebbe necessaria inoltre una sovrastruttura del ponte dal costo di circa 300 mila euro: sia la Regione, con l’assessore Giampedrone, sia la Provincia hanno assicurato la volontà di portare a termine l’intervento al più presto, per rispondere alle esigenze dei residenti ristabilendo la circolazione ordinaria. Sarà mia cura monitorare la situazione considerati i disagi dei tanti cittadini di Calice al Cornoviglio”.