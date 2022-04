La Spezia – Hanno minacciato ripetutamente un uomo, attualmente residente nell’appartamento da loro precedentemente affittato, i tre denunciati dagli agenti della Polizia di Stato della Spezia.

Nel tardo pomeriggio di ieri un cittadino bengalese regolare sul territorio italiano, si era rivolto alla Polizia perché minacciato da tre connazionali perché uno di loro rivoleva il suo vecchio contratto di affitto che, come riferito dalla vittima, non era più in essere da diversi anni.

Sentendosi rispondere di no dall’attuale affittuario, i tre hanno estratto un coltello e un paio di forbici iniziando a minacciare l’uomo, procurandogli leggere abrasioni alla gola e alla mano prima di allontanarsi quando si sono accorti che un’altra persona aveva allertato il 112.

Durante il sopralluogo degli agenti della Polizia di Stato, nell’androne del condominio sono state ritrovate le forbici e il coltello che sono stati sequestrati.

Gli agenti hanno poi ripreso il regolare servizio quando, intorno alle 21.00, sono stati nuovamente allertati perché i tre erano tornati nell’appartamento.

Arrivati sul posto, i poliziotti hanno incrociato i tre mentre scendevano frettolosamente dalle scale, fermandoli e identificandoli.

I tre, di 23, 27 e 43 anni con precedenti per lesioni personali, dopo essere stati riconosciuti dalla vittima, sono stati accompagnati negli uffici della Questura per gli accertamenti del caso e indagati in stato di libertà per minacce aggravate.

La loro posizione è ora al vaglio del competente ufficio immigrazione.