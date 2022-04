Genova – Querelato da un gruppo di medici per averli derisi durante una trasmissione Tv. E’ quanto avvenuto a Matteo Bassetti, responsabile della clinica di malattie infettive dell’ospedale San Martino e in prima linea contro la pandemia sin dalla sua comparsa.

A rivelarlo una nota d’agenzia dell’Agi che svela che il primario sarebbe stato denunciato per le sue posizioni dal comitato “Cure a casa”, guidato dal medico Erich Grimaldi.

Secondo le informazioni la diffamazione sarebbe avvenuta durante la trasmissione Zona Bianca.

Bassetti ha fatto sapere di voler contro querelare chi lo ha denunciato.

“Martedì mattina l’avvocato Erich Grimaldi – dice Bassetti – di cui non avevo mai parlato fino a oggi, sarà querelato perché ciò che ha detto è falso. Io ho sempre parlato genericamente di cure domiciliari, mai citando una persona in particolare. L’unica cosa che ho detto, e che ribadisco, è che chi prescrive farmaci come l’Invermectina per curare il Covid-19 o la liquirizia, fa il male dei pazienti”, ha dichiarato Bassetti all’agenzia.

“Mi accusano di condotta illecita – prosegue Bassetti – e di aver stilato protocolli per cure domiciliari, altro falso. Io per Agenas ho stilato i criteri di ospedalizzazione – aggiunge – ribadisco: un medico o un sanitario che da la liquirizia e gli infusi di acqua fredda per curare il Covid per me millanta, ma non ho fatto il nome di nessuno in particolare e non esiste un copyright delle cure domiciliari. Non posso stare fermo e mi tutelerò nelle sedi opportune”.