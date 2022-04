Sestri Levante – Voleva vedere Punta Manara percorrendo il sentiero panoramico che attrae ogni anno migliaia di escursionisti ma è caduta e si è fratturata una gamba.

Vittima una turista che ha chiamato il 118 per dare l’allarme.

I vigili del fuoco e gli uomini del Soccorso Alpini l’hanno raggiunta lungo il sentiero ed hanno richiesto l’intervento dell’elicottero del 118 per trasferire la turista infortunata in ospedale.