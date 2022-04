Tensione alle stelle in casa rossoblu dove il consigliere ed ex proprietario Enrico Preziosi ha annunciato voto contrario all’approvazione del nuovo Bilancio che 777 Partners presenterà nel prossimo consiglio di amministrazione del Genoa.

A suscitare preoccupazione l’intervista rilasciata da Preziosi a Tuttomercatoweb e nella quale lamenterebbe delle anomalie nel Bilancio che, se confermate, lo porterebbero a votare contro l’approvazione dei conti.

“Devo fare solo il mio dovere da consigliere – avrebbe detto Preziosi – Sono in un cda. Credo ci siano cose non allocate in modo corretto, per questo non approverò. Ci sono responsabilità civili e penali. Ho contestato delle poste di bilancio”.

I rumors di tensioni tra l’ex patron del Genoa e i nuovi acquirenti americani sembrerebbero confermati dall’intervista che racconta di un Enrico Preziosi perplesso per alcune “voci” del Bilancio in approvazione.

“Tutto vorrei fare tranne che confusione per e con il Genoa – avrebbe dichiarato Preziosi nell’intervista rilasciata a Tuttomercatoweb – Ma se ho un ruolo di consigliere, devo farlo al meglio”.

L’ex patron del Genoa non nasconde alcune “contrapposizioni”.

“Ci sono delle cose che non sono state ancora chiarite – spiega Preziosi – la vendita è stata fatta a 1 euro. Soldi non ne ho presi ma ci sono cose in pegno entro il 30 aprile”.

“Hanno avuto tutto il tempo di vedere i conti – spiega ancora Preziosi – c’è un contratto e ci sono scritte tutte le cose che riguardano venditore, io, e compratore, loro. Emerge sempre tutto, plusvalenze e minusvalenze, devono dare garanzia con il pegno. Nel contratto devono garantire il credito che ho nei loro confronti e come detto, è tutto regolato da un contratto che sarà soggetto a un arbitrato. Sono tranquillo di aver fatto le cose fatte bene, dovrebbero farsi loro un esame… Gli ho detto di rispettare i contratti”.

Le parole di Preziosi lasciano presagire una forte tensione tra le parti e forse, nei prossimi giorni, in vista della data fatidica del 30 aprile, emergeranno molte altre “questioni”.

A tremare, oltre al tavolo della trattativa, sono anche i tifosi rossoblu che sperano che la vicenda non abbia ripercussioni anche sul difficile momento sportivo della squadra.