La prima di due perturbazioni sta interessando dalla scorsa notte la Liguria e porterà maltempo e precipitazioni diffuse anche venerdì 22 aprile. La seconda, più intensa, si farà sentire nel week-end.

Queste, nel dettaglio, le previsioni meteo di Limet Liguria per le prossime ore:

Giovedì 21 aprile 2022

Tra la notte e il primo mattino passaggio di piogge sparse in trasferimento verso nord. Successive parziali schiarite si estenderanno dal mare verso la terraferma già in mattinata. Più chiuso da nubi basse il tempo sui versanti padani con pioviggini insistenti.

Tra il pomeriggio e la serata nuove precipitazioni deboli in risalita da sud-est in estensione a tutta la regione entro la successiva notte.

Qualche nevicata sulle Alpi Liguri sopra i 1500 metri.

Venti moderati da nord o nord-est in rinforzo fino a forti dalla sera.

Mare stirato sottocosta sul settore centro-orientale, molto mosso al largo e sull’Imperiese.

Temperature stazionarie le minime, in calo le massime.

Costa: min 11/14°C, max 13/16°C

Interno: min +3/7°C, max 6/10°C

Venerdì 22 aprile 2022

Nuvolosità irregolare con piogge deboli o moderate maggiormente concentrate nei settori interni del centro-levante.

Tempo più asciutto a ponente.

In giornata attenuazione delle precipitazioni e condizioni ovunque variabili fino a sera.

Venti forti da nord al mattino, in progressiva attenuazione e rotazione a sud-ovest in serata.

Mare molto mosso al largo e sull’Imperiese, in attenuazione, stirato sotto costa sul settore centro-orientale.

Temperature pressochè stazionarie.

Tendenza per sabato 23 aprile 2022

Tempo molto instabile con rovesci occasionalmente temporaleschi e forti venti di Scirocco, mare molto mosso.