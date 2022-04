La Spezia – Hanno trovato un cranio umano e poi i resti di uno scheletro completo nel sottoscala che stavano ristrutturando in un vecchio palazzo di via XX settembre. E’ successo ad una squadra di operai che ha subito chiamato i carabinieri raccontando del macabro ritrovamento e temendo di aver scoperto un omicidio.

All’arrivo dei militari tutte le ossa sono state rimosse dal nascondiglio dove erano state riposte e portate in obitorio dove un medico legale ha subito notato che le ossa erano state legate insieme con un filo metallico.

Molto probabilmente, quindi, non si tratta del cadavere nascosto dopo un omicidio ma di qualche scheletro di quelli usati nelle scuole o nei laboratori medici a scopo didattico.

Un reperto certamente macabro ma non il corpo di un reato.

Ora le indagini proseguiranno per accertare come abbia fatto lo scheletro a finire nello scantinato e se fosse detenuto regolarmente visto che da tempo non è più possibile farlo se non con particolari permessi.

Qualcuno potrebbe averlo nascosto in quel posto proprio per evitare di doverlo denunciare.