Genova – Chi ha perso un’oca? A domandarlo Gian Lorenzo Termanini, volto storico delle guardie eco-zoofile e sempre in prima linea nel salvataggio di animali feriti o in difficoltà.

Questa volta è intervenuto nel parcheggio del Tennis Club di viale Sauli per un’oca vagante tra le auto.

Le chiamate all’Enpa sono state numerose e l’intervento molto complesso poiché l’oca proprio non ne voleva sapere di essere catturata.

Chi l’avesse persa può contattare l’Enpa chiamando il numero 010 7212178 oppure il 335 588 0333.