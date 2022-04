Pignone – Sono stati donati e salveranno molte persone gli organi di Ylenia Bardi, la mamma di 34 anni deceduta in seguito ad un malore durante la gravidanza.

La donna si era sentita male all’ottavo mese ed è stata trasferita con la massima urgenza all’ospedale San Martino dove i medici hanno fatto nascere la piccola che portava in grembo.

Un intervento che ha salvato una vita ma non è riuscito a salvare la giovane madre nonostante tutti i tentativi fatti dai medici.

I familiari della donna hanno autorizzato la donazione degli organi che salveranno molte vite e permetteranno a tante persone di riprendere a sperare per una vita “normale”.