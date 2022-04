Ventimiglia – E’ stato catturato nel ponente ligure l’uomo accusato di aver colpito violentemente alla testa la moglie con un corpo contundente per poi fuggire senza prestarle soccorso.

L’uomo, 30 anni, cittadino dell’est europa, avrebbe infierito sulla moglie nella loro abitazione di Brà, in Piemonte ma poi è fuggito verso la Liguria forse con l’intento di passare il confine e tentare una disperata fuga all’estero.

Le forze dell’ordine ed in particolare i carabinieri di Brà hanno seguito le tracce dell’uomo con indagini elettroniche ed hanno scoperto che si trovava a Ventimiglia e hanno fatto scattare l’allarme coinvolgendo i collegi della città di confine.

In breve l’uomo è stato rintracciato ed arrestato.

La moglie versa in condizioni gravissime all’ospedale di Cuneo dove i medici tentano di salvarle la vita.

Il marito è in stato di fermo e verrà interrogato per fornire la sua versione dei fatti.