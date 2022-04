Genova – Due anni di informazione e cultura giovane a Genova per Wall:out Magazine che per festeggiare il secondo compleanno ha deciso di organizzare una serie di eventi e incontri gratuiti aperti alla cittadinanza.

Una piccola rassegna che si articolerà per il 29 e 30 aprile raccontando l’impegno del magazine online che approfondisce arte, società e scienza dal punto di vista dei giovani: intenti e interessi della cultura e della sostenibilità saranno la base di un embrione di festival che contemporaneamente porta in piazza i temi del festival, creando spazi di diffusione, scambio e divertimento con un evento musicale, attivando i circuiti artistici cittadini.

Le due aree coinvolte dagli interventi sono il centro storico (piazza Giustiniani e dintorni) e Casa Gavoglio.

Due i talk organizzati in piazza Giustiniani legati al tema dell’arte nello spazio pubblico e alle immagini come fonti storiche; due anche i talk all’aperto a Casa Gavoglio sui temi della rigenerazione urbana legata all’ecologia e alle questioni di genere, con la partecipazione dei contributori del magazine e di svariate realtà impegnate nell’attività culturale, tra le quali anche associazioni di promozione sociale e salvaguardia dell’ambiente.

Nel corso del fine settimana si svolgeranno 15 esposizioni artistiche itineranti nel centro storico, di cui sette interamente curate da Wall:out in collaborazione con il collettivo di rubatela Mixta. Non mancheranno le aperture serali, le performance e i laboratori per i più piccoli.

Spettacolo serale, poi, con musica e dj-set a entrata gratuita per festeggiare un momento in cui torna possibile incontrarsi e riattivare gli spazi di socialità e condivisione per i giovani.