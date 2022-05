Lerici – Saranno le indagini delle forze dell’ordine e degli ispettori del Lavoro ad accertare l’esatta dinamica dell’incidente mortale sul lavoro avvenuto ieri pomeriggio in frazione Barcola, nel comune di Lerici, nello spezzino, dove un operaio di 51 anni, Beniamino De Masi, ha perso la vita.

Da una prima ricostruzione sembra che l’uomo, insieme ad un collega, stesse lavorando alla ristrutturazione di un rustico in pietra quando, per cause da accertare, un crollo avvenuto nella struttura lo ha travolto e ucciso.

Il cedimento di un solaio avrebbe provocato il crollo che ha colpito l’operaio uccidendolo ma ha anche causato ferite al collega che è stato il primo a dare l’allarme.

Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine e i soccorsi ma per l’operaio di 51 anni, originario di Napoli ma residente a Montecchio Emilia (Reggio Emilia) non c’è stato nulla da fare.

Ora si cerca di capire se nel cantiere privato fossero in atto tutte le misure di sicurezza e cosa abbia causato il crollo del solaio.

Le strutture in pietra non rispondono alle sollecitazioni come quelle in cemento armato ed è possibile che qualcosa abbia causato il cedimento che ha causato la tragedia.

Le verifiche accerteranno se sono state rispettate tutte le misure di sicurezza o se l’incidente mortale sul lavoro, come spesso succede, poteva essere evitato.