Varazze – Una famigliola di cinghiali che attraversa la carreggiata, sull’autostrada A10 Genova – Ventimiglia e automobilisti di passaggio costretti a brusche frenate e a manovre ad altissimo rischio.

E’ successo ieri sera sull’autostrada A10 Genova – Ventimiglia quando una famigliola di cinghiali ha deciso di attraversare l’autostrada sulla carreggiata in direzione Genova.

Il piccolo branco è stato “mancato” per poco da alcune auto di passaggio che sono state costrette a manovre ad alto rischio e a frenate brusche per evitare l’impatto e, quasi certamente, un grave incidente.

Dopo il brutto spavento gli automobilisti hanno segnalato l’episodio alla polizia stradale.

Il fenomeno dei cinghiali a spasso per strade e città è in costante aumento e crescono anche i pericoli per la “convivenza” innaturale tra uomini e animali che, sino a pochi anni fa, vivevano nei boschi.