Genova – Forti rumori durante la notte, bande di cinghiali che scorrazzano per le strade e spazzatura ovunque al mattino successivo.

L’arrivo dei bidoni per la raccolta dell’umido ha segnato la fine della tranquillità per gli abitanti di via Carlo Montanari, nel quartiere di Oregina.

Come successo in altre zone, infatti, i cinghiali hanno compreso rapidamente che i bidoni erano una fonte di cibo facilmente accessibile ed hanno imparato in fretta come ribaltarli e banchettare indisturbati.

Le segnalazioni si moltiplicano mano a mano che aumenta la distribuzione dei bidoni per la raccolta della frazione umida dei rifiuti nelle zona a più alta densità di popolazione, umana e di ungulati.

I cinghiali sono opportunisti e hanno capito sin troppo velocemente che i bidoni dell’umido, più piccoli e carichi di avanzi di cibo, sono l’obiettivo più “goloso”.

Ogni notte famigliole di cinghiali prendono di mira i bidoni e li “caricano” spingendoli violentemente con il muso, sino a farli rovesciare. A quel punto il banchetto è servito ma il mattino successivo la strada è una discarica.

Le proteste dei genovesi si moltiplicano di giorno in giorno e si chiede un intervento risolutivo invece di provvedere quotidianamente a ripulire le strade dalla spazzatura.