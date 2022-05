Si terrà domenica 22 maggio la fiera di Santa Zita, nel quartiere Foce. Sono previsti 180 banchi di merceologia varia.

Lo comunica l’Assessorato al Commercio del Comune di Genova. In un primo tempo spostata al 5 giugno, su richiesta delle associazioni degli operatori ambulanti viste le previsioni di maltempo e forte vento annunciate per il 24 aprile, sempre su richiesta e in accordo con i rappresentanti degli operatori, è stata fissata la nuova e definitiva data del 22 maggio.