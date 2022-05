Liguria – Aprirà a settembre la nuova stagione di Caccia nella nostra regione ma occorrerà aspettare sino al 2 ottobre per quella al cinghiale. A comunicarlo Regione Liguria che ha approvato il nuovo calendario venatorio che prevede l’apertura della Caccia alla terza domenica di settembre, nelle zone consentite, e chiuderà il 30 gennaio 2023.

La caccia alla selvaggina stanziale e migratoria è consentita in tutta la regione per tre giornate a settimana a scelta del cacciatore.

“Con questo documento programmatico – spiega il vice presidente della Regione Liguria con delega alla Caccia Alessandro Piana – si regolamenta l’attività venatoria, le specie che possono essere prelevate e i relativi periodi di caccia, il carniere massimo giornaliero, gli orari nei quali potrà essere esercitata l’attività venatoria. Per quanto riguarda il cinghiale, la caccia da parte delle squadre è consentita sino all’esaurimento dei contingenti stabiliti dalla Regione dal 2 ottobre al 1° gennaio, secondo le disposizioni di legge e tenendo conto delle norme di prevenzione ed eradicazione della peste suina africana”.

Tra le specie di maggiore interesse venatorio di cui è prevista l’apertura alla terza domenica di settembre (18 settembre 2022) si segnalano la lepre, la pernice rossa, il fagiano, la starna, il merlo, il tordo bottaccio e il colombaccio, assieme alla maggior parte delle specie acquatiche. Nei mesi di ottobre e novembre è prevista la possibilità, per chi pratica la caccia dell’avifauna migratoria da appostamento, di effettuare due giornate aggiuntive per il prelievo di colombaccio, merlo e tordo bottaccio e di una giornata aggiuntiva per tordo sassello e cesena. La caccia alla beccaccia sarà consentita dal 1° ottobre al 19 gennaio, nel mese di gennaio solo in forma esclusiva e per un massimo di due giornate settimanali, a scelta del cacciatore. In attuazione delle indicazioni nazionali e comunitarie, è sospesa la caccia a moriglione, pavoncella e tortora selvatica. Tutte le informazioni saranno disponibili al sito web regionale.