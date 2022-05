Sarzana – Aggredita e rapinata sotto la minaccia di una pistola sul treno Intercity 658 in sosta alla stazione di Sarzana. Brutta avventura fortunatamente a lieto fine per una givane di 25 anni che viaggiava sul treno in direzione Pisa.

Fermi alla stazione di Sarzana, infatti, sul treno è salito un uomo che le ha subito puntato contro una pistola e le ha intimato di consegnare il telefono cellulare.

La ragazza ha subito obbedito all’ordine e l’uomo è sceso velocemente prima che il treno potesse ripartire.

Una tecnica che farebbe pensare ad uno “studio” precedente e magari ad altri colpi rimasti senza denuncia.

La giovane, invece, ha subito chiamato aiuto e ha denunciato l’episodio al capotreno che ha allertato la polizia ferroviaria.

In corso l’esame delle immagini delle telecamere di sorveglianza che certamente hanno ripreso l’uomo mentre saliva e scendeva dal treno.

Le associazioni dei pendolari e viaggiatori chiedono maggiori controlli nelle stazioni e sui treni per evitare l’aumento di episodi come quello denunciato.