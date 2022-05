Imperia – Si è infuriato ed ha dato in escandescenze in Tribunale mentre il giudice chiedeva per lui la perizia psichiatrica. Movimentato episodio al tribunale di Imperia durante il processo a Vincenzo Maurici, già condannato per l’omicidio a coltellate della zia, nel 2013, e oggi a processo per aver sfregiato con un oggetto tagliente il compagno di cella.

Maurici sta scontando la pena per aver ucciso la zia 69enne che non voleva consegnargli denaro per acquistare droga e nel maggio del 2019, mentre si trovava in cella a Marassi, ha aggredito e sfregiato un compagno di cella.

All’udienza per questo nuovo reato il giudice ha chiesto la perizia psichiatrica e Maurici ha iniziato ad agitarsi e a seminare scompiglio in aula sino alla decisione di allontanarlo dall’aula.