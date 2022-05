Genova – Stava lavorando su una nave alle operazioni di carico e scarico quando è caduto compiendo un volo di alcuni metri. Ennesimo incidente nel Porto di Genova con un lavoratore della Compagnia Unica ferito in modo grave.

L’uomo si trovava sulla Seoul Express a Ponte Etiopia quando, durante le operazioni previste per sbloccare il carico, è scivolato cadendo.

Un volo di alcuni metri che avrebbe provocato diverse fratture alle costole e ad una gamba.

Subito soccorso dai compagni di lavoro, l’uomo è stato trasferito in ospedale in codice rosso.

In corso le indagini per accertare se siano stati rispettati tutti i criteri di sicurezza e le circostanze in cui è avvenuto l’incidente, l’ennesimo nel Porto.