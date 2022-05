Ancora instabilità per la giornata di oggi, con passaggi nuvolosi e possibilità di isolati piovaschi ma il campo di alta pressione tenderà ulteriormente a consolidarsi nei prossimi giorni con tempo nel complesso buono tra venerdì e sabato.

Queste, nel dettaglio, le previsioni meteo di Limet Liguria per le prossime ore:

Giovedì 19 maggio 2022

Ancora qualche probabile qualche rovescio tra Alpi Liguri e Bormida occidentale.

Nubi sparse sui restanti rilievi senza fenomeni, cielo più sereno lungo le coste.

Nell’arco della giornata nubi sparse ovunque con belle schiarite lungo la fascia costiera e addensamenti nei settori interni, ma senza piogge.

Generale rasserenamento in serata.

Venti: Moderati da nord sul settore centro-occidentale costiero, deboli in regime di brezza altrove. Nel pomeriggio ventilazione ovunque più spenta.

Mari: Quasi calmo o poco mosso.

Temperature: In aumento lungo le coste, in lieve calo nei valori massimi nelle aree interne.

Costa: min 18/21°C, max 24/28°C

Interno: min +8/14°C, max 20/24°C

Venerdì 20 maggio 2022

Condizioni di tempo stabile e soleggiato ovunque e per l’intera giornata.

Venti: Tra deboli e moderati da sud.

Mari: generalmente poco mosso.

Temperature: In aumento nelle zone interne, in contenuto calo lungo la costa.

Tendenza per sabato 21 maggio 2022

Un po’ di nubi sulle coste del ponente, bello altrove.

Temperature stazionarie, più gradevoli in costa.