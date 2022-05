Genova – Ha perso il controllo dell’auto e si è ribaltato. Grave incidente fortunatamente senza gravi conseguenze per un giovane che, ieri notte percorreva via Martiri della Libertà a Pegli.

Per cause ancora da accertare ha perso il controllo del veicolo che si è scontrato contro il guard rail per poi capottarsi.

Il forte rumore ha messo in allarme i residenti della zona che hanno subito chiamato il 118 e le forze dell’ordine e il conducente è stato estratto dalle lamiere senza particolari ferite.

In corso l’accertamento delle cause dell’incidente e la verifica delle condizioni di salute della persona alla guida che è stata trasferita in codice giallo all’ospedale San Martino.