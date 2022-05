La Spezia – Sono gravi le condizioni del 18enne che ieri è rimasto coinvolto in un incidente avvenuto vicino al parco XXV Aprile, alla Spezia.

Per cause ancora in via di accertamento, il giovane rider che si trovava in sella al suo scooter si è scontrato con un’auto finendo rovinosamente a terra.

Immediatamente sul posto è arrivata l’ambulanza della Pubblica Assistenza che stava passando in quel punto e ha soccorso il giovane trasferendolo al Sant’Andrea in gravi condizioni.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche gli agenti della Polizia Locale che hanno effettuato i rilievi del caso e nelle prossime ore si occuperanno di stabilire l’esatta dinamica dell’accaduto.