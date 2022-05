Ormea (Imperia) – Avevano deciso di abbandonare la vita in città per trasferirsi in una baracca nei boschi di Ormea, nell’imperiese, lontano da ogni contatto con la civiltà e con le conquiste della tecnologia. Renzo e Franco Pelazza erano conosciuti come “i fratelli cinghiali” e per moltissimi anni hanno vissuto come eremiti, vivendo di quello che offrivano i boschi e i pochissimi scambi fatti con persone che li incontravano o che li aiutavano specie nei lunghi e freddi inverni.

Uno di loro, Renzo, è morto ed ora il fratello Franco ha accettato di essere “adottato” da una comunità.

Una storia davvero particolare, la loro, con scelte che a parole farebbero in molti ma che i rarissimi casi si trasformano in azioni concrete. Vivere senza energia elettrica, senza gas e senza acqua corrente, in una baracca di pietre e lamiere, nel bel mezzo di un bosco, limitando al massimo i contatti con il resto dell’Umanità.

Nessuno sa perché Renzo a Franco abbiano fatto questa scelta, in anni nei quali non era “di moda” ma certamente il loro “caso” ha affascinato molti.