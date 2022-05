Genova – Ignoti hanno vandalizzato il murales del tunnel di Borgo Incrociati.

La street art che decorava le pareti della galleria pedonale è stata vandalizzata da ignoti che hanno disegnato scarabocchi sull’opera di Gloria Pallotta.

L’artista, nel suo disegno, aveva scelto di celebrare la forza femminile e l’unione per combattere la violenza. Uno dei volti, è stato vandalizzato con uno “smile”, che fa sembrare che la donna stia piangendo. Queste lacrime nere non si posano per niente, con gli ideali del murales.

La segnalazione è arrivata dal gruppo Facebook “Sei di Marassi se…”, da cui provengono anche le immagini del murales rovinato.