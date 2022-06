Camogli – Sono ripresi intorno alle 18 i viaggi dei treni sulla linea Genova La Spezia interrotta questo pomeriggio per un incidente mortale e lungo il tratto tra Recco e Santa Margherita Ligure.

Un uomo di circa 30 anni è stato investito da un Intercity mentre camminava sulla massicciate dove passano i binari e per lui non c’è stato nulla da fare.

Il treno si è fermato e sul posto sono arrivate le forze dell’ordine e il 118 che non ha potuto far altro che constatare il decesso e portare via il cadavere non appena terminati i rilievi delle forze dell’ordine.

Non è ancora chiara la dinamica dell’incidente e neppure se si sia trattato di una tragica fatalità o di un gesto deliberato.

Le immagini delle telecamere della zona sono state acquisite per le indagini.

Gravissimi i ritardi sulla linea ferroviarie e i disagi per chi viaggia in treno.