Monterosso (La Spezia) – Stava camminando sotto il sole cocente lungo il sentiero tra Vernazza e Monterosso quando ha iniziato a sentirsi male ed è svenuta. Malore per una studentessa di 22 anni, cittadina spagnola, in viaggio di turismo alle Cinque Terre. La giovane stava percorrendo un sentiero impegnativo quando ha iniziato ad avvertire vertigini e un malessere diffuso che ha spaventato i compagni di escursione al punto da decidere, saggiamente, di chiamare il 118.

Pochi minuti più tardi la ragazza ha perso conoscenza per un malore ed è stata rianimata prima dagli amici e poi dal personale di soccorso del 118 che nel frattempo li aveva raggiunti.

La giovane è stata reidratata e issata su una barella speciale per il trasporto sui sentieri ed è stata trasferita velocemente all’ospedale per accertamenti.

Molto probabilmente era solo molto disidratata ma è necessario ultimare le verifiche mediche prima di poterla dimettere.

