Luni – E’ stato rintracciato grazie al visore notturno agli infrarossi montato sugli elicotteri della Marina Militare della base di Luni, in Liguria, l’escursionista disperso sul monte Pisanino salvato nella notte. Le speciali apparecchiature, in grado di “vedere” al buio gli oggetti caldi come il corpo umano, hanno permesso di individuare la persona che era bloccata in un punto impervio a causa di una caduta e di una frattura alla caviglia.

L’ elicottero MH-90A del quinto Gruppo elicotteri ha portato a termine una missione di ricerca e soccorso di un escursionista che si è infortunato (frattura della caviglia) a 2 km a sud del Monte Pisanino (il monte più alto delle Alpi Apuane -1946 mt) nella provincia di Lucca, in zona impervia.

La missione è stata attivata dalla centrale operativa della Marina Militare a Roma alle ore 02.42.

L’equipaggio è decollato dalla Stazione elicotteri di Luni – Sarzana alle ore 03.05 e ha individuato il malcapitato utilizzando i visori notturni e la telecamera a infrarossi in dotazione.

Stabilizzato dal personale del Soccorso Alpino e 118, l’infortunato è stato recuperato con l’impiego della barella e del verricello di soccorso e assistito dal medico e dell’infermiere della Marina Militare a bordo dell’elicottero durante il trasporto all’eliporto di Massa – Cinquale, per il successivo trasferimento al vicino ospedale Civile.