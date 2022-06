Genova – Vigili del fuoco in azione, questa mattina all’alba, per un incendio divampato in circostanze ancora da chiarire, sulla passeggiata di Nervi.

Le fiamme hanno interessato un cantiere nei pressi di uno stabilimento balneare e a prendere fuoco sono state alcune impalcature usate per lavori.

I vigili del fuoco sono accorsi su segnalazione di residenti della zona che hanno sentito il forte odore di bruciato e poi il denso fumo nero e hanno chiamato le forze dell’ordine.

Dopo aver verificato che nella struttura non vi fossero persone, i pompieri hanno spento rapidamente l’incendio e poi hanno iniziato la bonifica e le indagini per accertare le cause del rogo.