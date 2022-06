Il campo di alta pressione presente sul Mediterraneo dovrebbe garantire alla Liguria bel tempo stabile almeno sino all’inizio della prossima settimana.

Queste, nel dettaglio, le previsioni meteo di Limet Liguria per le prossime ore:

Sabato 11 giugno 2022

Tempo stabile ovunque. Eventuali addensamenti avranno carattere temporaneo.

Venti: Deboli da nord al mattino, da sud nel pomeriggio.

Mari: Quasi calmo o poco mosso

Temperature: In lieve aumento nei settori interni

Costa: min 18/21°C, max 27/30°C

Interno: min 11/18°C, max 23/33°C

Domenica 12 giugno 2022

Bel tempo ovunque. Eventuali addensamenti avranno carattere temporaneo.

Venti deboli in prevalenza dai quadranti meridionali.

Mari: poco mosso, quasi calmo in serata.

Temperature: In ulteriore aumento nelle aree interne, in lieve calo lungo le coste.

Tendenza per lunedì 13 giugno 2022

Un po’ di velature, ma in un contesto di tempo soleggiato.

Temperature stabili.