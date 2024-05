Recco- Torna la tradizionale Festa della Focaccia di Recco e domenica 26 maggio sarà possibile sfidarsi in diverse gare legate a quanta focaccia si riesce a consumare nel minor tempo.

Si gioca, ci si diverte, si mangia gratis e si riceve in regalo la maglietta della Festa e se si vince si viene anche premiati. vi premiamo anche!

Dopo le iscrizioni in piazza Nicoloso all’Info Point Pro Loco alla mattina dalle ore 10,00 il caledario prevede:

Ore 12.00 “Le Sfide della Festa” Panifico Moltedo 1874 di via XX Settembre

… momenti di puro divertimento con la “Scianka (gara in genovese) “con e senza” cipolle. Sfide nel mangiare più rapidamente possibile 300 grammi di focaccia normale e focaccia con le cipolle. Ai vincitori un Buono di Focaccia di Recco omaggio offerto dal Panificio Moltedo.

Ore 13.15 “La No Limits Challenge” piazza Nicoloso

Dieci coppie (maschi/femmine/solo maschi/solo femmine) “coraggiose” (quando non ce la fa più uno subentra il secondo) estratte a sorteggio (sempre centinaia le iscrizioni …), davanti ad un tifo da stadio si sfidano per divorare una teglia intera di Focaccia di Recco (quest’anno le dieci focacce usciranno dal Panificio Moltedo G.B Titta in alternanza annuale con il Panificio Tossini. Alla coppia vincitrice i portachiavi ufficiali del Consorzio Focaccia di Recco.

La Festa della Focaccia di Recco è tutti gli anni la quarta domenica del mese di maggio, è organizzata dal Consorzio della Focaccia di Recco e il Comune di Recco, con i patrocini di Regione Liguria, Camera di Commercio di Genova, Città Metropolitana di Genova, la collaborazione di Pro Loco Recco, Ascom delegazione di Recco e CIV Consorzio Operatori Economici Recco

LA Focaccia di Recco col Formaggio IGP

La storia ci dice che la focaccia col formaggio a Recco ha radici antiche, “rechelini doc” ed abili osti di allora, i cui eredi sono divenuti col tempo professionisti panificatori e ristoratori di oggi, hanno tramandato nel tempo una tradizione secolare che ha portato la Focaccia di Recco col formaggio, dal 2015, dopo un lungo percorso guidato dal suo Consorzio, ad essere registrata fra le DOP e IGP Europee che rappresentano il patrimonio gastronomico italiano nel mondo. Recco, grazie alla fama della sua focaccia col formaggio, è diventata a pieno titolo una delle mete più rinomate del “turismo del gusto”.

LA FESTA DELLA FOCACCIA DI RECCO

La Festa della focaccia di Recco è uno degli eventi liguri più conosciuti al largo pubblico, una FESTA, non una sagra, perchè nelle varie postazioni allestite in Città, gli storici panificatori Moltedo e Tossini ed il Consorzio ne distribuiscono GRATUITAMENTE decine di migliaia di porzioni. Una giornata di FESTA per rendere onore a questo prodotto, così importante per il tessuto economico locale e che ha reso famosa nel mondo la Città da cui prende origine

Il Sabato 25 maggio vedrà il pomeriggio dedicato “I PICCOLI FOCACCIAI”

Che guidati da esperti focacciai prepareranno la loro prima focaccia. Per tutti i bimbi la maglietta della Festa e kit completo “Piccolo focacciaio”: maglietta, mattarello, tegliette, palline id pasta, formaggio ecc.

Uno spettacolo solo vederli.

Domenica 26 maggio “La Festa della Focaccia di Recco”.

TUTTE LE DEGUSTAZIONI GRATUITE … QUINTALI di focacce …

Al mattino le focacce del mattino “con e senza” (cipolle)

dalle 10,00 alle 11,30 Panificio Moltedo G.B. di via Assereto in piazza Nicoloso:

dalle 10.00 alle 11.00 Panificio Tossini di via Assereto,

dalle 11.00 all2 12.00 Panificio Tossini di via Roma.

dalle 10,00 alle 11.30 in via XX Settembre – Panificio Moltedo L. 1870.

Al pomeriggio tutti in coda per la FOCACCIA DI RECCO COL FORMAGGIO IGP

ore 14,30 alle 16,00 – in Piazza Nicoloso Panificio MOLTEDO G.B. di via Assereto

ore 14,30 alle 16,00 – in Piazza Nicoloso Panificio TOSSINI di via Assereto

ore 15,00 alle 17,30 – in via Vittorio Veneto CONSORZIO FOCACCIA DI RECCO – produzione a vista

ore 15,30 alle 17,30 – in via XX Settembre Panificio MOLTEDO 1870

ore 16,00 alle 17,30 – in Piazza Nicoloso Panificio TOSSINI di via Roma

Tutto il giorno “Musica Musica Musica”

Palco centrale in piazza Nicoloso, davanti al Palazzo Comunale con DJ Set di Carlo Trapani. Infinity Recco, la Radio sul mare WebRadio internazionale in diretta da Recco in via XX Settembre e in via Vittorio Veneto con Max Repetto (voce e animazione) e Marco Veneziano (Musica e Jingles). In Via Roma/piazza San Giovanni Bono Wanted Country Dance. Al pomeriggio versione itinerante con partenza da piazza Nicoloso per la Filarmonica G. Rossini di Recco.

Tanto altro da fare e da vedere

Info point Pro Loco anche per gli altri eventi quali Sagra del Fuoco, tradizioni e manifestazioni estive. Esposizioni di antiquariato, hobbisti, del libro usato, sapori, profumi e fiori locali, artistiche con la Collettiva artisti recchesi e delle associazioni di solidarietà. Chess&Cheese con ASD Scacchi Golfo Paradisi per imparare le complesse strategie di uno dei giochi più popolari al mondo. Ospiti speciali il Raduno di FIAT 500 d’epoca e derivate sino al 1977, organizzato dal Coordinamento dei Golfi Tigullio e Paradiso del FIAT 500 Club di Garlenda. Un benvenuto speciale da parte dei commercianti di Recco che saranno aperti con i loro negozi dedicando offerte speciali agli ospiti della Festa della Focaccia.

Da anni la Festa della Focaccia di Recco è “Ecofesta”

Da anni la Festa della Focaccia di Recco è “ECO FESTA” con materiale BIO e compostabile per il rispetto dell’ambiente. Le distribuzioni utilizzano piattini e posate (pronti 30000 pezzi di uno e dell’altro) in Mater-bi (bioplastica creata dall’ amido di mais, grano e patata, totalmente biodegradabile e compostabile) e in polpa di cellulosa ricavata da fibre residue della lavorazione di alcune piante, quali bamboo e canna da zucchero I prodotti realizzati con le bioplastiche, alla fine del loro ciclo di utilizzo, ritornano alla natura senza arrecare alcun danno all’ambiente.