Varazze – Restano gravi, all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure, le condizioni del 35enne coinvolto ieri sera in un grave incidente stradale sulla strada che collega con Stella.

L’uomo era in sella al suo scooter quando, per cause ancora da accertare, ha perso il controllo del mezzo a due ruote finendo rovinosamente a terra.

L’incidente è avvenuto intorno alle 21,30 e alcuni passanti hanno assistito alla scena chiamando il 118.

Sul posto è accorsa l’ambulanza e il personale paramedico ha intubato l’uomo e lo ha trasportato in codice rosso in ospedale dove i medici lo hanno stabilizzato e ricoverato in prognosi riservata.

In corso le indagini per ricostruire con precisione la dinamica dell’incidente ma non risulterebbero al momento altri veicoli coinvolti.