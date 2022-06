Genova – La vittoria al primo turno del candidato sindaco Marco Bucci è già stata festeggiata ma il conteggio dei voti non si è ancora ufficialmente concluso. Resta infatti da chiarire quanto avvenuto ieri all’interno di uno dei seggi di via Nizza, nel quartiere di Albaro, dove scrutatori e rappresentanti di lista hanno contestato il conteggio effettuato e denunciato la “sparizione” di alcune schede elettorali.

Secondo le accuse formulate ai carabinieri giunti sul posto – chiamati però dalla presidente del seggio che lamentava indebite “pressioni” dei presenti – la responsabile del seggio avrebbe prelevato cinque schede, le avrebbe poste in una busta e le avrebbe dichiarate nulle o bianche senza mostrarle al resto degli scrutatori e con la supposta complicità del commissario del seggio che sarebbe il marito.

L’intervento – delicatissimo – delle forze dell’ordine, che non potrebbero intervenire nei seggi elettorali durante le operazioni di voto e di verifica delle schede – ha fatto scattare controlli ulteriori da parte di rappresentanti del Comune che, invece, hanno piena facoltà di verifica e controllo della regolarità del voto e delle operazioni di scrutinio.

Questa mattina il sito del Comune di Genova che riporta i risultati elettorali indica che le operazioni di spoglio delle schede è “ancora in corso” in uno solo dei 656 seggi di Genova.

Molto probabilmente proprio quello di via Nizza.

Ovviamente il risultato finale che ha decretato la vittoria al primo turno del sindaco Marco Bucci non dovrebbe risentire dell’eventuale modifica dei dati che emergeranno nei controlli.

La vittoria è stata evidente in tutto il resto della città.