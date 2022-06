Genova – Si terrà comunque alle 18, sotto le finestre di palazzo Tursi, in via Garibaldi, sede del Comune, il presidio di protesta dei Comitati dei cittadini mobilitati per diverse “emergenze” sul territorio comunale. La convocazione alle 16,30, per un incontro, offerta dal rieletto sindaco Marco Bucci, è stata salutata come un importante segno di apertura al dialogo ma l’orario e lo scarso preavviso non consentiranno alla maggior parte dei rappresentanti dei Comitati di essere presente e quindi la protesta ci sarà ugualmente.

In un comunicato la Rete Genovese accoglie con favore la prima apertura da parte del sindaco Marco Bucci, ma, spiega “considerato il brevissimo preavviso, concomitante con l’organizzazione del presidio e con gli impegni di lavoro che molti hanno a quell’ora e tenendo conto, inoltre, del poco tempo (mezz’ora) che il sindaco potrà concedere all’incontro, la Rete gli ha chiesto di proporre una data successiva che possa consentire la partecipazione dei delegati di tutti i comitati, associazioni e movimenti.

Nel comunicato la Rete Genovese “auspica che questo possa essere l’inizio di un nuovo percorso aperto e pubblico di collaborazione sulla progettualità condivisa della città.

A firmare il documento sono

1. Associazione Amici di Ponte Carrega

2. Associazione Donne per Cornigliano

3. Associazione MobiGe ODV

4. Associazione Quelli del Ponte Morandi

5. Circolo Nuova Ecologia Genova

6. Comitato Liberi Cittadini di Certosa

7. Comitato Cittadini Banchelle

8. Comitato contro la cementificazione di Terralba

9. Comitato Difesa del Parco dei Forti e delle Mura di Genova

10. Comitato Lungomare Canepa

11. Comitato Nervi 2022 no ZTL

12. Comitato NO Terzo Valico

13. Comitato Officine Sampierdarenesi

14. Comitato SìTram Genova

15. Comitato Sotto il Ponte

16. Comitato spontaneo Trasta Fegino

17. Comitato Tutela Ambientale Genova

18. Comitato Valpolcevera Resistente San Quirico

19. Comitato Vie Ardoino Landi

20. Comitato via Vecchia e strade limitrofe

21. Gruppo spontaneo “Con i piedi per terra”

22. Medici per l’Ambiente ISDE Genova

23. Movimento indipendente dei Cittadini per Carignano

24. NO alla cementificazione di Nervi

25. Radice Comune APS

26. Rete cittadina Insieme per la Salute di tutti

27. WWF Genova Città Metropolitana