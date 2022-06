Savona – E’ morto stroncato da un infarto, poche ore dopo essere stato dimesso dall’ospedale dove era andato a farsi visitare perché aveva un forte dolore al torace che proseguiva lungo il braccio sinistro. Sarà un’inchiesta della magistratura a stabilire se vi siano responsabilità nella morte di un 57enne savonese che è deceduto poche ore dopo essere stato sottoposto ad esami e controlli al pronto soccorso dell’ospedale savonese.

L’uomo si è accasciato a terra perdendo conoscenza e i tentativi di rianimarlo sono stati inutili.

La famiglia, sotto choc, ha denunciato l’episodio chiedendo che venga accertato se è stato fatto tutto il possibile per salvare la vita al congiunto.

L’autopsia chiarirà meglio le cause del decesso mentre l’inchiesta stabilirà se gli esami condotti all’ospedale siano stati eseguiti in modo scrupoloso e se il paziente poteva essere salvato.

In una nota della Asl 2 Savonese si legge che “il paziente è stato sottoposto a 3 ECG e a due esami del sangue per la rilevazione degli enzimi prima di essere dimesso. È stato quindi controllato in maniera accurata come sempre accade in questi casi e come prescrivono i protocolli, ma i parametri sono risultati tutti normali”.