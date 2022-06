Genova – Ancora molti contagi, in Ligura, per il coronavirus e riprende a salire il numero delle persone ricoverate in ospedale per il covid.

Una tendenza in linea con il resto d’Italia dove la riduzione drastica delle cautele (mascherine, distanziamento) sta facendo registrare un aumento della circolazione del virus che poteva essere previsto.

Una situazione che non desta però, particolare allarme perchè ancora ben lontana dai giorni dell’emergenza dello scorso inverno.

“Nonostante l’incremento dell’incidenza e del numero dei nuovi positivi che si sta registrando in questi giorni – ha spiegato il presidente della Regione Liguria e assessore alla Sanità, Giovanni Toti – la situazione degli ospedali e dell’occupazione dei posti letto in Liguria è assolutamente sotto controllo. A oggi i posti Covid occupati negli ospedali liguri sono 154, di cui 5 in terapia intensiva”.

“Nel complesso – aggiunge – si tratta di appena 13 ricoverati in più rispetto a due settimane fa, a fronte di un incremento complessivo dei positivi di quasi 3000 persone.

Un incremento dei contagi che non ha significativi contraccolpi sulla situazione degli ospedali grazie alla straordinaria campagna vaccinale portata avanti dalla Liguria, capace di somministrare oltre nel complesso oltre 3 milioni e 500 mila dosi. L’incremento del numero dei positivi è ovviamente legato all’aumento della socialità, come anche alla fine della scuola e ai notevoli flussi turistici che stanno interessando la nostra Regione da Levante a Ponente. Stiamo andando sempre di più nella direzione della convivenza con il virus, e questo significa, anche senza obblighi, restrizioni e imposizioni, tornare a vivere mantenendo le regole di prudenza e di buon senso, in particolare nelle situazioni di maggiore esposizione al rischio”.