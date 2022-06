Genova – Ha iniziato ad inveire ed aggredire le persone presenti alla stazione di Nervi e quando sono arrivati gli agenti di polizia si è scagliato anche contro di loro. Un giovane è stato bloccato con l’uso della pistola elettrica taser nell’area della stazione e sono in corso accertamenti per capire il perché del suo forte stato di agitazione.

Alcune persone hanno segnalato la sua aggressione a passanti e subito è scattato l’allarme. Sul posto è arrivata una volante della polizia e alla vista delle divise il giovane si è agitato ancora di più finendo per aggredire anche gli agenti.

A quel punto non è rimasto che l’uso della forza e il giovane è stato immobilizzato con una forte scarica elettrica erogata dalla pistola taser in dotazione alle forze dell’ordine.

Messo in sicurezza, il ragazzo è stato trasferito in ospedale per accertamenti.