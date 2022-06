Recco – E’ un 30enne residente nella cittadina del levante ligure il pirata della strada che sabato sera, intorno alle 21, ha provocato un grave incidente sullo svincolo autostradale di Recco ed è poi fuggito senza prestare soccorso ai feriti.

A lui sono arrivati gli uomini della polizia stradale che indagavano da sabato sera sull’episodio e l’uomo è stato arrestato per omissione di soccorso.

Con la sua auto ha passato il casello a velocità sostenuta e si è schiantato contro una vettura che ha poi tamponato una moto. Le due persone a bordo del mezzo a due ruote sono state soccorse e trasportate in gravi condizioni all’ospedale San Martino di Genova dove i medici hanno attribuito il codice rosso, il più grave.

L’uomo che ha provocato l’incidente, invece di fermarsi a prestare soccorso alle persone ferite, ha proseguito la sua corsa per poi abbandonare il veicolo e fuggire a piedi.

Una fuga durata solo poche ore visto che le forze dell’ordine hanno visionato le telecamere di sorveglianza accertando che l’uomo alla guida del veicolo era il suo proprietario.

La persona fermata ha precedenti per guida in stato di ebbrezza e sarà sottoposto anche ad accertamenti medici per accertare le sue condizioni di salute al momento dell’incidente.