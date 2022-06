Sanremo – Chiara Ferragni sarà la co-conduttrice di Amadeus sul palcoscenico della prossima edizione del Festival di Sanremo.

Ad annunciarlo è stato Amadeus, in diretta sul TG1.

Chiara Ferragni presenterà il Festival della Canzone Italiana in coppia con Amadeus nella prima e nell’ultima serata e non è chiaro se parteciperà alle altre o se Amadeus ha già pensato ad un’altra persona.

La celebre influencer ha confermato sui social ringraziando Amadeus

«Grazie ad Amadeus – ha scritto sul suo profilo twitter – per avermi voluta al suo fianco per aprire e chiudere Sanremo 2023»

La 73esima edizione del festival si svolgerà dal 7 all’11 febbraio e sul palcoscenico potrebbe arrivare anche l’ormai immancabile Fedez