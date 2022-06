La Spezia – E’ stato sorpreso alla guida ubriaco l’uomo che ieri pomeriggio in via XX Settembre ha causato un incidente per fortuna senza coinvolgere persone.

Tutto è accaduto di fronte all’ex cinema Smeraldo.

Gli agenti della Locale sono arrivati sul posto trovando il responsabile dell’incidente, un 54enne regolare sul territorio nazionale e residente in provincia, che risultava ubriaco, che manteneva comportamenti aggressivi e non collaborativi.

Sottoposto ad alcoltest è risultato positivo con un tasso alcolemico di 1,26 gr/l.

Al termine degli accertamenti e delle verbalizzazioni del caso, l’uomo è stato denunciato in stato di libertà all’Autorità Giudiziaria per aver causato un incidente stradale in stato d’ebbrezza, il veicolo è stato fermato per 180 giorni, mentre la patente gli è stata immediatamente ritirata.