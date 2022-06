Brugnato – Restano gravi le condizioni del motociclista che ieri pomeriggio ha perso il controllo della sua moto mentre percorreva l’autostrada A12 ed è caduto rovinosamente a terra.

L’incidente è avvenuto poco dopo l’area di servizio di Brugnato e nell’impatto il motociclista è carambolato per diverse decine di metri sull’asfalto autostradale, rischiando di essere travolto dalle altre auto in transito.

La squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Brugnato è intervenuta e vista la gravità dei traumi riportati è stato disposto l’impiego dell’elicottero.

Il mezzo aereo è atterrato sulla carreggiata dell’A12 che è rimasta chiusa per tutta la durata delle operazioni di soccorso.