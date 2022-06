Chiavari – Seggi aperti sino alle 23 per le nuove votazioni per scegliere il sindaco che guiderà la città per i prossimi 5 anni.

Gli elettori chiavaresi sono chiamati al ballottaggio – unico caso in Liguria – tra Federico Messuti, sostenuto dalle liste civiche Di Capua-Avanti Chiavari, Maestrale, Partecip@ttiva e Giovani per Chiavari, e Mirko Bettoli, sosetnuto da Pd, lista civica Mirko Bettoli sindaco e Sinistra per Chiavari.

Alla chiusura dei seggi, alle 23, inizierà lo spoglio delle schede e il risultato dovrebbe arrivare nel corso della nottata.

Ancora una volta è l’astensionismo a far “ballare” i risultati poiché in molti prevedono un’affluenza ancora più bassa rispetto a quella del primo turno. Un segno di disaffezione al voto ma anche una errata interpretazione del diritto-dovere di scegliere.

Non votare, infatti, non ha alcun peso sul risultato finale e, di fatto, significa che qualunque sarà il risultato, l’elettore che non vota è d’accordo.