Chiavari – Ha perso il controllo del mezzo e dopo una serie di testa-coda si è schiantato contro il guard rail. Brutto incidente ma fortunatamente senza feriti gravi, ieri sera, sull’autostrada A12 Genova – Livorno, nel tratto tra Chiavari e Rapallo.

Per cause ancora da accertare la persona alla guida ha perso il controllo del mezzo che si è schiantato contro il guard rail dopo aver ruotato più volte.

Alcuni automobilisti che hanno assistito alla scena hanno subito chiamato i soccorsi e sul posto sono arrivate le ambulanze del 118 e la polizia stradale.

Per gli occupanti del veicolo solo un brutto spavento e ferite non gravi.

L’autostrada è stata sgomberata dai detriti e subito riaperta al traffico.