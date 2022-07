Genova – Una brusca frenata e un impatto violentissimo, tra due auto che provenivano da direzioni opposte. E’ di 4 feriti fortunatamente non gravi, il bilancio dell’incidente stradale avvenuto nella notte in via Rubens, nel quartiere di Voltri, all’altezza del capolinea del Bus 1.

Per cause ancora da accertare i due veicoli si sono scontrati frontalmente in un impatto violentissimo che ha fatto temere ben altre conseguenze.

Sul posto sono accorse le ambulanze del 118 e le forze dell’ordine e i 4 occupanti dei due veicoli sono stati estratti dalle lamiere dai vigili del fuoco e affidati alle cure del personale del 118.

Fortunatamente, per loro, solo ferite lievi ed un brutto spavento che non dimenticheranno facilmente.

In corso la ricostruzione della dinamica dell’incidente e delle eventuali responsabilità.